ЗСУ збили російський Су-25 на Донбасі, - Генштаб

У вівторок, 24 січня, українські військові збили російський літак Су-25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Сили оборони України на Донеччині збили ще один ворожий літак Су-25", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що українські військові вже зранку 12 січня знищили російський штурмовик Су-25 і безпілотник "Орлан-10".
Протягом доби на східному напрямку українські військові знищили шість повітряних цілей. Серед них штурмовики, вертоліт та інше.
Українські захисники у неділю, 8 січня, збили російський гелікоптер Ка-52 та безпілотник "Орлан-10" на сході.
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