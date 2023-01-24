RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ сбили российский Су-25 на Донбассе, - Генштаб

Фото: ВСУ сбили российский самолет Су-25 на Донбассе (wikipedia-org)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 24 января, украинские военные сбили российский самолет Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Силы обороны Украины в Донецкой области сбили еще один вражеский самолет Су-25", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные уже с утра 12 января уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан-10".

В течение суток на восточном направлении украинские военные уничтожили шесть воздушных целей. Среди них штурмовики, вертолет и прочее.

Украинские защитники в воскресенье, 8 января, сбили российский вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10" на востоке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныДонбассДонецкая областьГенштаб ВСУВойна в Украине