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ЗСУ збили ракету над Криворізьким районом

Фото: над Криворізьким районом військові ЗСУ збили ворожу ракету (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 грудня, ввечері над Криворізьким районом військові ЗСУ збили ворожу ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Працювали наші оборонці неба. Збили ракету. Дякую!", - повідомив Лисак.

За його даними, вдень ворог також вдарив по Нікополю.

"Атакував місто двома дронами-камікадзе", - пояснив глава ОВА.

 

За словами Лисака, в результаті ворожої атаки в місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, складська будівля та п'ятиповерхівка.

"Загиблих та постраждалих немає", - повідомив він.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Наприкінці листопада російські терористи обстріляли п’ятиповерхівку у місті Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще дві жінки отримали поранення.

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