ВСУ сбили ракету над Криворожским районом

"Вечером громко было в Криворожском районе. Работали наши защитники неба. Сбили ракету. Спасибо!", - сообщил Лысак.

По его данным, днем враг также ударил по Никополю.

"Атаковал город двумя дронами-камикадзе", - пояснил глава ОВА.

По словам Лысака, в результате вражеской атаки в городе повреждены инфраструктурный объект, складское здание и пятиэтажка.

"Погибших и пострадавших нет", - сообщил он.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и избивают, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

В конце ноября российские террористы обстреляли пятиэтажку в городе Никополь Днепропетровской области. В результате атаки погиб мужчина, еще две женщины получили ранения.

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