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ЗСУ збили ракету Х-59 в Криворізькому районі

Кривий Ріг, Неділя 14 січня 2024 18:29
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ЗСУ збили ракету Х-59 в Криворізькому районі Фото: ЗСУ збили ворожу ракету (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Криворізькому районі Дніпропетровської області було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" та начальника Криворізького РВА Євгена Ситниченка.

Сьогодні, 14 січня, підрозділом Повітряне командування "Схід" було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

ЗСУ збили ракету Х-59 в Криворізькому районі

Нагадаємо, що сьогодні близько 17:20 в районі було чути звуки вибухів.

Обстріл України 13 січня

Нагадаємо, вчора зранку російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про те, що відомо про вчорашню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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