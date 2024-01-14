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ВСУ сбили ракету Х-59 в Криворожском районе

Кривой Рог, Воскресенье 14 января 2024 18:29
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ВСУ сбили ракету Х-59 в Криворожском районе Фото: ВСУ сбили вражескую ракету (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Криворожском районе Днепропетровской области была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восход" и начальника Криворожского РВА Евгения Ситниченко.

Сегодня, 14 января, подразделением Воздушное командование "Восток" была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

ВСУ сбили ракету Х-59 в Криворожском районе

Напомним, что сегодня около 17:20 в районе были слышны звуки взрывов.

Обстрел Украины 13 января

Напомним, вчера утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Воздушные силы сообщили, что было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

Во многих областях Украины раздавались взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о вчерашней массированной атаке – в материале РБК-Украина.

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