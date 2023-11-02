ЗСУ збили ракету в Дніпропетровській області: від уламків виникла пожежа

Вночі ЗСУ збили ворожу ракету. Після падіння уламків сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
"Через падіння уламків в одному з сіл району виникла пожежа. Горіла суха трава, рятувальники ліквідували вогонь.", - повідомив Лукашук.
За словами Лукашука, під час обстрілу будинки зазнали пошкоджень та руйнувань.
"Вибито вікна у 3 приватних будинках та знищено 2 господарські споруди. Також ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду Криворізького району.На щастя, ніхто не постраждав"
Пізніше, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що уламки впали у Дніпровському районі.
"Уламки впали у Дніпровському районі. Зайнялася суха трава – вогнеборці полум'я приборкали", - написав Лисак
Нагадаємо, 1 листопада українські захисники в Дніпропетровській області збили ворожий безпілотник "Орлан-10".
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