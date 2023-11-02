RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ сбили ракету в Днепропетровской области: от обломков возник пожар

Фото: иллюстративное фото (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Ночью ВСУ сбили вражескую ракету. После падения обломков произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Из-за падения обломков в одном из сел района возник пожар. Горела сухая трава, спасатели ликвидировали огонь", - сообщил Лукашук.

По словам Лукашука, во время обстрела зафиксированы повреждения и разрушения жилых домов.

"Выбиты окна в 3 частных домах и уничтожены 2 хозяйственные постройки. Также враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину Криворожского района. К счастью, никто не пострадал"

Позже руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что обломки упали в Днепровском районе.

"Обломки упали в Днепровском районе. Загорелась сухая трава – огнеборцы пламя обуздали", - написал Лысак

Фото: ВСУ сбили ракету в Днепропетровской области, - возник пожар (t.me/dnipropetrovskaODA/8329)

Напомним, 1 ноября украинские защитники в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник "Орлан-10".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВооруженные силы УкраиныПожарВойна в Украине