ВСУ сбили ракету в Днепропетровской области: от обломков возник пожар

"Из-за падения обломков в одном из сел района возник пожар. Горела сухая трава, спасатели ликвидировали огонь", - сообщил Лукашук.

По словам Лукашука, во время обстрела зафиксированы повреждения и разрушения жилых домов.

"Выбиты окна в 3 частных домах и уничтожены 2 хозяйственные постройки. Также враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину Криворожского района. К счастью, никто не пострадал"

Позже руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что обломки упали в Днепровском районе.

"Обломки упали в Днепровском районе. Загорелась сухая трава – огнеборцы пламя обуздали", - написал Лысак

Фото: ВСУ сбили ракету в Днепропетровской области, - возник пожар (t.me/dnipropetrovskaODA/8329)

Напомним, 1 ноября украинские защитники в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник "Орлан-10".