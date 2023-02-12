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ЗСУ збили п'ять російських безпілотників над двома областями, - ПК "Схід"

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Неділя 12 лютого 2023 03:19
ЗСУ збили п'ять російських безпілотників над двома областями, - ПК "Схід" Фото: ЗСУ збили п'ять російських дронів у Запорізькій та Донецькій областях (mil.in.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські військові збили п'ять російських безпілотних літальних апаратів у Запорізькій та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що ворог знову атакував критичну інфраструктуру.

"За результатами роботи ППО, у Запорізькій області знищено 4 Shahed, ще один БПЛА "Орлан-10" ліквідований на території Донецької", - вказали у ПК "Схід".

Нагадаємо, 10 лютого окупанти атакували критичну інфраструктуру України у кількох містах. Силам ППО вдалося знищити 20 ударних дронів Shahed-136/131.

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