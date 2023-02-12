ЗСУ збили п'ять російських безпілотників над двома областями, - ПК "Схід"

Фото: ЗСУ збили п'ять російських дронів у Запорізькій та Донецькій областях (mil.in.ua)

Українські військові збили п'ять російських безпілотних літальних апаратів у Запорізькій та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що ворог знову атакував критичну інфраструктуру. "За результатами роботи ППО, у Запорізькій області знищено 4 Shahed, ще один БПЛА "Орлан-10" ліквідований на території Донецької", - вказали у ПК "Схід".