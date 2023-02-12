ВСУ сбили пять российских беспилотников над двумя областями, - ВК "Восток"

Фото: ВСУ сбили пять российских дронов в Запорожской и Донецкой областях (mil.in.ua)

Украинские военные сбили пять российских беспилотных летательных аппаратов в Запорожской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что враг снова атаковал критическую инфраструктуру. "По результатам работы ПВО, в Запорожской области уничтожены 4 Shahed, еще один БПЛА "Орлан-10" ликвидирован на территории Донецкой", - указали в ВК "Восток".