ЗСУ збили найдорожчий російський дрон "Мерлін-ВР" на Лиманському напрямку (відео)

На Лиманському напрямку українські зенітники 63 бригади і артилеристи з 45 ОАБр знищили ворожий БПЛА-розвідник "Мерлін-ВР".

За допомогою зусиль механізованої бригади та артилерійського підрозділу вдалося не тільки дістатися першими, але й зафіксувати рідкісні кадри збиття російського дрону.

"Мерлін-ВР"

Є одним із найдорожчих і найефективніших безпілотників російського виробництва, з вартістю понад 300 тисяч доларів. Цей експериментальний розвідувальний дрон здатен підніматися на висоту до 5 км, залишатися в повітрі до 10 годин і здійснювати польоти на відстань до 600 км.

Однак йому не судилося здійснити свою місію: українські військові зуміли перехопити його на висоті, знищивши за допомогою точних ударів.