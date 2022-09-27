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ЗСУ збили крилату ракету у Дніпропетровській області

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Україна, Вівторок 27 вересня 2022 22:14
ЗСУ збили крилату ракету у Дніпропетровській області Фото: ЗСУ збили крилату ракету у Дніпропетровській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські підрозділи ППО сьогодні ввечері, 27 вересня, збили ворожу ракету в небі над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку повітрянного командування "Схід".

"О 21:03 в Криворізькому районі Дніпропетровської області ППО збито крилату ракету", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ збили крилату ракету у Дніпропетровській області

Нагадаємо, що вчора сили ППО збили ворожу ракету у Дніпропетровській області.

Також, окупанти завдали кілька ударів по Харкову. Окупанти вдарили по Холодногірському району. За попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Раніше, в Одесі пролунали вибухи під час тривоги. Місто атакували кілька російських ракет та дронів-камікадзе "Shahed-136".

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