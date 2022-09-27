ВСУ сбили крылатую ракету в Днепропетровской области
Украинские подразделения ПВО сегодня вечером, 27 сентября, сбили вражескую ракету в небе над Днепропетровской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу воздушного командования "Восток".
"В 21:03 в Криворожском районе Днепропетровской области ПВО сбита крылатая ракета", - говорится в сообщении.
Напомним, что вчера силы ПВО сбили вражескую ракету в Днепропетровской области.
Также, оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову. Оккупанты ударили по Холодногорскому району. По предварительной информации, поврежден инфраструктурный объект.
Ранее в Одессе раздались взрывы во время тревоги. Город атаковали несколько российских ракет и дронов-камикадзе "Shahed-136".
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