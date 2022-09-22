ЗСУ збили іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратком ЗСУ .

"Це двигун одного з іранських безпілотників Shahed-136", який збили вчора. Розміром з движок "Яви", двоколісної мрії байкерів епохи пізнього "совка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ЗСУ вперше знищили іранський безпілотник під Куп'янськом Харківської області.

Раніше в Україні заявили, що ударні безпілотники, які Іран передав Росії, спіткає та сама доля, що й інші БПЛА, що застосовує Міноборони РФ на території України - вони будуть збиті.

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