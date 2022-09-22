ЗСУ збили іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136
Фото: іранський дрон-камікадзе Shahed-136 (ілюстрація/mil in ua)
Українські військові збили іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136. ЗСУ показали його двигун, що має розмір движка мотоцикла "Ява".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратком ЗСУ.
"Це двигун одного з іранських безпілотників Shahed-136", який збили вчора. Розміром з движок "Яви", двоколісної мрії байкерів епохи пізнього "совка", - йдеться в повідомленні.
4 факти про Shahed
- вони діють парами, один нижче, другий вище;
- якщо перший збивають, на ціль заходить другий. В разі, якщо перший "пройде" крізь щит протиповітряної оборони, другий вибирає іншу ціль та атакує;
- безпілотник-камікадзе Shahed-136 має достатньо велику дальність застосування. Іранці кажуть про майже дві тисячі кілометрів;
- у грудні 2021 року було представлене перше відео застосування безпілотних літальних апаратів Shahed-136 та їхня мобільна пускова установка, замаскована під кузов вантажівки.
Як повідомлялося, ЗСУ вперше знищили іранський безпілотник під Куп'янськом Харківської області.
Раніше в Україні заявили, що ударні безпілотники, які Іран передав Росії, спіткає та сама доля, що й інші БПЛА, що застосовує Міноборони РФ на території України - вони будуть збиті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.