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ЗСУ збили іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136

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Україна, Четвер 22 вересня 2022 13:02
ЗСУ збили іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136 Фото: іранський дрон-камікадзе Shahed-136 (ілюстрація/mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові збили іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136. ЗСУ показали його двигун, що має розмір движка мотоцикла "Ява".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратком ЗСУ.

"Це двигун одного з іранських безпілотників Shahed-136", який збили вчора. Розміром з движок "Яви", двоколісної мрії байкерів епохи пізнього "совка", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ збили іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136

4 факти про Shahed

  • вони діють парами, один нижче, другий вище;
  • якщо перший збивають, на ціль заходить другий. В разі, якщо перший "пройде" крізь щит протиповітряної оборони, другий вибирає іншу ціль та атакує;
  • безпілотник-камікадзе Shahed-136 має достатньо велику дальність застосування. Іранці кажуть про майже дві тисячі кілометрів;
  • у грудні 2021 року було представлене перше відео застосування безпілотних літальних апаратів Shahed-136 та їхня мобільна пускова установка, замаскована під кузов вантажівки.

Як повідомлялося, ЗСУ вперше знищили іранський безпілотник під Куп'янськом Харківської області.

Раніше в Україні заявили, що ударні безпілотники, які Іран передав Росії, спіткає та сама доля, що й інші БПЛА, що застосовує Міноборони РФ на території України - вони будуть збиті.

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