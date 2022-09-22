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ВСУ сбили иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136

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Украина, Четверг 22 сентября 2022 13:02
ВСУ сбили иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136 Фото: иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (иллюстрация/mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные сбили иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136. ВСУ показали его двигатель, имеющий размер движка мотоцикла "Ява".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратком ВСУ.

"Это двигатель одного из иранских беспилотников Shahed-136, сбившийся вчера. Размером с движок "Явы", двухколесной мечты байкеров эпохи позднего "совка", - говорится в сообщении.

ВСУ сбили иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136

4 факта о Shahed

  • они действуют парами, один ниже, другой выше;
  • если первый сбивают, на цель входит второй. В случае, если первый "пройдет" через щит противовоздушной обороны, второй выбирает другую цель и атакует;
  • беспилотник-камикадзе Shahed-136 имеет достаточно большую дальность применения. Иранцы говорят о почти двух тысячах километрах;
  • в декабре 2021 года было представлено первое видео применения беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 и их мобильная пусковая установка, замаскированная под кузов грузовика.

Как сообщалось, ВСУ впервые уничтожили иранский беспилотник под Купянском Харьковской области.

Ранее в Украине заявили, что ударные беспилотники, которые Иран передал России, постигнет та же участь, что и остальные БПЛА, что применяет Минобороны РФ на территории Украины - они будут сбиты.

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