ВСУ сбили иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратком ВСУ .

"Это двигатель одного из иранских беспилотников Shahed-136, сбившийся вчера. Размером с движок "Явы", двухколесной мечты байкеров эпохи позднего "совка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ВСУ впервые уничтожили иранский беспилотник под Купянском Харьковской области.

Ранее в Украине заявили, что ударные беспилотники, которые Иран передал России, постигнет та же участь, что и остальные БПЛА, что применяет Минобороны РФ на территории Украины - они будут сбиты.

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