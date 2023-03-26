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ЗСУ збили два розвідувальні безпілотники окупантів: у Генштабі назвали моделі

Фото: ЗСУ знищили два безпілотники окупантів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові знищили два ворожі розвідувальні безпілотники типу "Орлан-10" та "Суперкам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників.

Підрозділи ракетних військ та артилерії, у свою чергу, вразили три пункти управління та п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Раніше повідомлялося, що українські військові у понеділок, 20 березня, під час розвідки ліквідували два російські розвідувальні безпілотники "Supercam S350" у Миколаївській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 20 березня, силами та засобами ППО було виявлено та знищено ворожого безпілотника.

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