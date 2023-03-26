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ВСУ сбили два разведывательных беспилотника оккупантов: в Генштабе назвали модели

Фото: ВСУ уничтожили два беспилотника оккупантов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные уничтожили два вражеских разведывательных беспилотника типа "Орлан-10" и "Суперкам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Ранее сообщалось, что украинские военные в понедельник, 20 марта, во время разведки ликвидировали два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350" в Николаевской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 20 марта, силами и средствами ПВО был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник.

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