ВСУ сбили два разведывательных беспилотника оккупантов: в Генштабе назвали модели

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Ранее сообщалось, что украинские военные в понедельник, 20 марта, во время разведки ликвидировали два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350" в Николаевской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 20 марта, силами и средствами ПВО был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник.

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