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ЗСУ збили два гелікоптери окупантів: з'явились подробиці

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Україна, Вівторок 20 грудня 2022 14:15
ЗСУ збили два гелікоптери окупантів: з'явились подробиці ЗСУ збили два гелікоптери окупантів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок,19 грудня, українські військові збили два російські гвинтокрили. Трапилось це у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Встановлено тип вертольотів, збитих 19 грудня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що обидва гелікоптери українські зенітники приземлили близько 12.30 у Донецькій області 19 грудня.

Як повідомлялося, минулої доби 19 грудня, ЗСУ знищили 430 окупантів і збили 2 гвинтокрили. Загалом із 24 лютого вдалося ліквідувати 99 230 російських солдатів.

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