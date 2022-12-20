ВСУ сбили два вертолета оккупантов: появились подробности

В понедельник,19 декабря, украинские военные сбили два российских вертолета. Произошло это в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Установлен тип вертолетов, сбитых 19 декабря подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Это два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупационных войск", - говорится в сообщении. Известно, что оба вертолета украинские зенитчики приземлили около 12.30 в Донецкой области 19 декабря.