ВСУ сбили два вертолета оккупантов: появились подробности
В понедельник,19 декабря, украинские военные сбили два российских вертолета. Произошло это в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Установлен тип вертолетов, сбитых 19 декабря подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Это два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Известно, что оба вертолета украинские зенитчики приземлили около 12.30 в Донецкой области 19 декабря.
Как сообщалось, за прошедшие сутки 19 декабря, ВСУ уничтожили 430 оккупантов и сбили 2 вертолета. Всего с 24 февраля удалось ликвидировать 99 230 российских солдат.
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