UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ збили два дрони в Дніпропетровській області

Фото: ЗСУ збили два дрони в Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники знищили два безпілотники російських окупантів у небі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

За його словами, ворожі дрони знищили військові з Повітряного командування "Схід".

Лисак уточнив, що безпілотники було збито над Дніпровським та Криворізьким районами.

Варто зауважити, що сьогодні, 31 жовтня, увечері Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Дніпропетровській області.

Оновлено 21:40

У Повітряних силах Збройних сил України уточнили, що в Дніпропетровській області було знищено два дрони типу Shahed - 131/136.

Обстріли Дніпропетровської області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Дніпропетровську область за допомогою ракет та дронів.

Зокрема, 28 жовтня українські сили протиповітряної оборони знищили в регіоні три російські ракети.

Також 27 жовтня окупанти вдарили по Нікополю з артилерії. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьдрониатака дронівПВОВійна Росії проти України