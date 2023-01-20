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ЗСУ збили безпілотник-розвідник "Мерлін" над Дніпропетровською областю

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 19:26
ЗСУ збили безпілотник-розвідник "Мерлін" над Дніпропетровською областю Фото: ЗСУ збили безпілотник-розвідник "Мерлін" над Дніпропетровською областю (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 20 січня, українським військовим вдалося збити ворожий безпілотник "Мерлін" у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Повітряного командування "Південь".

"В Криворізькому районі Дніпропетровської області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито російський розвідувальний безпілотний літальний апарат "Мерлін", - йдеться у повідомленні.

В командуванні зазначають, що це трапилось близько 14:00 сьогоднішнього дня.

Нагадаємо, що нещодавно українські захисники знищили гелікоптер Ка-52 "Алігатор" та експериментальний безпілотник російських військ.

У четвер, 19 січня, українські бійці збили два ворожих безпілотники, які літали над Бахмутом у Донецькій області.

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