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ВСУ сбили беспилотник-разведчик "Мерлин" над Днепропетровской областью

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Украина, Пятница 20 января 2023 19:26
ВСУ сбили беспилотник-разведчик "Мерлин" над Днепропетровской областью Фото: ВСУ сбили беспилотник-разведчик "Мерлин" над Днепропетровской областью (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 20 января, украинским военным удалось сбить вражеский беспилотник "Мерлин" в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Воздушного командования "Юг".

"В Криворожском районе Днепропетровской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит российский разведывательный беспилотный летательный аппарат "Мерлин", - говорится в сообщении.

В командовании отмечают, что это произошло около 14:00 сегодняшнего дня.

Напомним, что недавно украинские защитники уничтожили вертолет Ка-52 "Аллигатор" и экспериментальный беспилотник российских войск.

В четверг, 19 января, украинские бойцы сбили два вражеских беспилотника, которые летали над Бахмутом в Донецкой области.

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