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Українські бійці знищили два ворожих безпілотники над Бахмутом

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Бахмут, Четвер 19 січня 2023 17:10
Українські бійці знищили два ворожих безпілотники над Бахмутом Фото: Українські бійці знищили два ворожих безпілотники над Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 19 січня, українські бійці збили два ворожих безпілотники, які літали над Бахмутом у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"На одній з бойових позицій в районі Бахмута прикордонники помітили два ворожих безпілотники, що вели розвідку позицій Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові збили ці два безпілотники.

"Влучними пострілами зі стрілецької зброї цілі було знищено", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що прикордонники відбили ворожий штурм під Бахмутом та ліквідували 11 окупантів.

Російські військові намагалися прорватися до Бахмута, але прикордонники зупинили атаку, 5 росіян було вбито, ще 7 поранено.

До цього повідомлялось, що за даними американської розвідки російська армія не має повного контролю над Бахмутом та Соледаром - там досі точаться важкі бої.

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