Українські військові збили гелікоптер та експериментальний безпілотник росіян
Сьогодні, 18 січня, українські захисники знищили гелікоптер Ка-52 "Алігатор" та експериментальний безпілотник російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
"Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", - сказано у повідомленні Генштабу.
При цьому детальніших подробиць про те, де саме було збито повітряні цілі ворога, українське військове командування поки не розкриває.
Варто зауважити, що "Мерлін-ВР" було презентовано наприкінці вересня 2021 року. Будь-якої інформації про випробування або серійне виробництво в мережі поки немає. Вперше такий БПЛА українські військові збили у червні 2022 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 8 січня бійці ЗСУ знищили гелікоптер Ка-52 росіян.
Також ми писали, що українські військові знищили групу "вагнерівців" у Соледарі. У мережі показали відео.
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