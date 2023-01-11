UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ збили безпілотник, яким росіяни намагались атакувати Одеську область, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ збили безпілотник, яким росіяни намагались атакувати Одеську область (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Близько опівдні повітряна оборона знищила російський безпілотник, яким росіяни намагалися атакувати Одеську область.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

"Опівдні, 11 січня, спрямований по Одеській області російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - написав Назаров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти можуть завдати нового масованого удару ракетами та дронами по Україні 12-15 січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація