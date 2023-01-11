ВСУ сбили беспилотник, которым россияне пытались атаковать Одесскую область, - ОК "Юг"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

"В полдень, 11 января, направленный по Одесской области российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня был сбит над морем силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", - написал Назаров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты могут нанести новый массированный удар ракетами и дронами по Украине 12-15 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.