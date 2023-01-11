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ВСУ сбили беспилотник, которым россияне пытались атаковать Одесскую область, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ сбили беспилотник, которым россияне пытались атаковать Одесскую область (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Около полудня воздушная оборона уничтожила российский беспилотник, которым россияне пытались атаковать Одесскую область.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

"В полдень, 11 января, направленный по Одесской области российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня был сбит над морем силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", - написал Назаров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты могут нанести новый массированный удар ракетами и дронами по Украине 12-15 января.

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