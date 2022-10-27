"ЗСУ збили багато "мопедів", але частина ще летить": Кім попередив про атаку дронів-камікадзе

Російські окупанти близько опівночі 27 жовтня атакували Україну дронами-камікадзе. Велику частину безпілотників було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"ЗСУ вже набили багато "мопедів", але деякі ще летять. Від Умані на північ/ північний захід", - зазначив посадовець.

Кім вказав, що оприлюднив уже підтверджені дані. Однак, за його словами, можливо ще якісь дрони "десь шастають".