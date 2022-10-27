"ВСУ сбили много "мопедов", но часть еще летит": Ким предупредил об атаке дронов-камикадзе
Фото: Оккупанты атаковали Украину с дронов-камикадзе
Российские оккупанты около полуночи 27 октября атаковали Украину дронами-камикадзе. Большая часть беспилотников была уничтожена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"ВСУ уже набили много "мопедов", но некоторые еще летят. От Умани на север/северо-запад", - отметил чиновник.
Ким указал, что обнародовал уже подтвержденные данные. Однако, по его словам, возможно еще какие-то дроны "где-то шастают".
Напомним, 26 октября украинские зенитчики сбили российскую ракету над Днепропетровской областью.
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