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ЗСУ збили 3 ударні БПЛА над Дніпропетровською областю. Ворог атакував критичні об'єкти

Фото: ППО ЗСУ збили ворожі дрони над Дніпропетровською областю (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти увечері 17 березня атакували ударними безпілотниками критичні об'єкти на Дніпропетровщині. Українські захисники знищили три БПЛА противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряного командування "Схід".

Для удару по Дніпропетровській області окупанти застосували, ймовірно, іранські "Шахеди".

"17.03.2023 противником застосовано ударні БПЛА (імовірно "Shahed-131/136") з південно-східного напрямку по важливих критичних об'єктах в Дніпропетровській області", - розповіли військові.

Три ворожі безпілотники були ліквідовані силами та засобами підрозділів ПВК "Схід" у Дніпровському районі.

Внаслідок ворожої атаки є "приліт" - сильно постраждав об'єкт критичної інфраструктури в Новомосковську, зазначає голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

"Є й влучання. 2 БПЛА поцiлили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там серйозні руйнування", - пише чиновник.

Також він додав, що на місці працюють всі служби, і наслідки атаки противника уточнюються.

Раніше повідомлялося, що ввечері в п'ятницю, 17 березня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів.

Нагадаємо, в Україні ввечері 17 березня в низці регіонів пролунали сигнали повітряної тривоги. Є повідомлення про атаку дронів. Працює ППО.

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