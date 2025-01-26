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ЗСУ зберігають "буфер" в Курській області, щоб не було наступу на Суми та Харків, - Зеленський

Україна, Неділя 26 січня 2025 22:17
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ЗСУ зберігають "буфер" в Курській області, щоб не було наступу на Суми та Харків, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України зберігають "буфер" в Курській області. Це захищає території Сумської та Харківської області від наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що в Україні було проведено низку військових доповідей з командувачами, а також розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо ситуації на фронті.

Він підкреслив, що ключові напрямки для українських сил залишаються Донецька область та райони, де проводяться дії в рамках Курської операції.

Зеленський зазначив, що українські війська активно діють на Курській області вже майже пів року, підкреслюючи важливість цих операцій для захисту української території.

"Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші Суми та Харків", - заявив президент.

Бої в Курській області

Нагадаємо, що улітку 2024 року українські війська здійснили успішний наступ у Курській області, захопивши значні території.

Восени у відповідь Росія залучила близько 11 000 солдатів Північної Кореї для підтримки своїх сил. Однак, через недостатню підготовку та відсутність спільної мови, північнокорейські війська зазнали значних втрат.

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про висновки після пів року Курської операції.

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