ВСУ сохраняют "буфер" в Курской области, чтобы не было наступления на Сумы и Харьков, - Зеленский

Военные Вооруженных сил Украины сохраняют "буфер" в Курской области. Это защищает территории Сумской и Харьковской области от наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что в Украине был проведен ряд военных докладов с командующими, а также разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым относительно ситуации на фронте.

Он подчеркнул, что ключевые направления для украинских сил остаются Донецкая область и районы, где проводятся действия в рамках Курской операции.

Зеленский отметил, что украинские войска активно действуют на Курской области уже почти полгода, подчеркивая важность этих операций для защиты украинской территории.

"Мы сохраняем буферную зону на территории России, чтобы обезопасить от российских наступлений наши Сумы и Харьков", - заявил президент.