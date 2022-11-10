ЗСУ зайшли ще в три села на півдні: оновлено карту бойових дій

Українські військові зайшли до двох сіл Херсонської області та до одного – до Миколаївської, продовжуючи стрімкий наступ на південному напрямку бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту війни DeepStateMAP.
Завдяки злагодженим діям ЗСУ зайшли до села Тамарине Снігурівського району Миколаївської області. Населений пункт розташований на схід від Снігурівки та межує з Херсонською областю.
Нагадаємо, сьогодні українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки та опублікували відповідне відео.
Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.
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