ВСУ зашли еще в три села на юге: обновлена карта боевых действий

Украинские военные зашли в два села Херсонской области и в одно – в Николаевской, продолжая стремительное наступление на южном направлении боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту войны DeepStateMAP.
Благодаря слаженным действиям, ВСУ зашли в село Тамарино Снигиревского района Николаевской области. Населенный пункт расположен к востоку от Снигиревки и граничит с Херсонской областью.
Напомним, сегодня украинские защитники сообщили об освобождении Снигиревки и опубликовали соответствующее видео.
Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ с октября уволили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.
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