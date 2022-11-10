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ВСУ зашли еще в три села на юге: обновлена карта боевых действий

Фото: ВСУ зашли еще в три села на юге (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные зашли в два села Херсонской области и в одно – в Николаевской, продолжая стремительное наступление на южном направлении боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту войны DeepStateMAP.

Благодаря слаженным действиям, ВСУ зашли в село Тамарино Снигиревского района Николаевской области. Населенный пункт расположен к востоку от Снигиревки и граничит с Херсонской областью.

Также подразделениям украинских вооруженных сил удалось войти в села Пятихатки и Кучерское, которые расположены в 20 км восточнее Давидового Брода.

Напомним, сегодня украинские защитники сообщили об освобождении Снигиревки и опубликовали соответствующее видео.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ с октября уволили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.

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