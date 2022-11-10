ЗСУ зайшли ще в три села на півдні: оновлено карту бойових дій

Фото: ЗСУ зайшли ще в три села на півдні (Getty Images)

Українські військові зайшли до двох сіл Херсонської області та до одного – до Миколаївської, продовжуючи стрімкий наступ на південному напрямку бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту війни DeepStateMAP.