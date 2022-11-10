ЗСУ зайшли ще в три села на півдні: оновлено карту бойових дій
Українські військові зайшли до двох сіл Херсонської області та до одного – до Миколаївської, продовжуючи стрімкий наступ на південному напрямку бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту війни DeepStateMAP.
Завдяки злагодженим діям ЗСУ зайшли до села Тамарине Снігурівського району Миколаївської області. Населений пункт розташований на схід від Снігурівки та межує з Херсонською областю.
Також підрозділам українських збройних сил вдалося увійти до села П'ятихатки та Кучерського, які розташовані за 20 км на схід від Давидового Брода.
Нагадаємо, сьогодні українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки та опублікували відповідне відео.
Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.
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