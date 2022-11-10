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ЗСУ зайшли ще в три села на півдні: оновлено карту бойових дій

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Четвер 10 листопада 2022 20:12
ЗСУ зайшли ще в три села на півдні: оновлено карту бойових дій Фото: ЗСУ зайшли ще в три села на півдні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові зайшли до двох сіл Херсонської області та до одного – до Миколаївської, продовжуючи стрімкий наступ на південному напрямку бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту війни DeepStateMAP.

Завдяки злагодженим діям ЗСУ зайшли до села Тамарине Снігурівського району Миколаївської області. Населений пункт розташований на схід від Снігурівки та межує з Херсонською областю.

ЗСУ зайшли ще в три села на півдні: оновлено карту бойових дій Також підрозділам українських збройних сил вдалося увійти до села П'ятихатки та Кучерського, які розташовані за 20 км на схід від Давидового Брода.

ЗСУ зайшли ще в три села на півдні: оновлено карту бойових дій

Нагадаємо, сьогодні українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки та опублікували відповідне відео.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.

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Карта бойових дій ВСУ Вторгнення Росії до України Херсонська область
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