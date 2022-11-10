ВСУ зашли еще в три села на юге: обновлена карта боевых действий

Фото: ВСУ зашли еще в три села на юге (Getty Images)

Украинские военные зашли в два села Херсонской области и в одно – в Николаевской, продолжая стремительное наступление на южном направлении боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту войны DeepStateMAP.