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ЗСУ зайдуть на територію Росії, якщо буде потреба, - Данілов

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 21:31
ЗСУ зайдуть на територію Росії, якщо буде потреба, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 грудня, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в разі потреби українські військові можуть зайти на територію Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Kyiv Post.

На запитання, чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України, Данілов відповів, що звісно ж може.

"Так, обов’язково. Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - пояснив він.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, як удари по території Росії можуть змінити хід війни РФ проти України.

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