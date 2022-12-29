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ВСУ зайдут на территорию России, в случае необходимости, - Данилов

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Украина, Четверг 29 декабря 2022 21:31
ВСУ зайдут на территорию России, в случае необходимости, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что при необходимости украинские военные могут зайти на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Kyiv Post.

На вопрос, может ли украинская армия оказаться на территории России для защиты Украины, Данилов ответил, что, конечно же может.

"Да, обязательно. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы будем считать необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь", - объяснил он.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, как удары по территории России могут изменить ход войны РФ против Украины.

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