У ЗСУ заявили про пересування російських військ на лівому березі Херсонської області

За словами Гуменюк, російські війська можуть загрожувати Херсону обстрілами. Проте ЗСУ використовують контрбатарейну боротьбу, щоб відсунути противника.

під вогневий контроль логістичні наземні шляхи супротивника, тому легкого підвезення резервів та боєприпасів для окупантів не буде.

Тим часом, як повідомила Гуменюк, на правому березі Дніпра продовжуються стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, а це понад 4870 квадратних кілометрів.