RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ВСУ заявили о передвижении российских войск на левом берегу Херсонской области

Фото: из-за ударов ВСУ оккупанты вынуждены передвигаться вглубь Херсонской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска наносят удары по позициям оккупантов на левобережье Херсонской области. В связи с чем оккупанты вынуждены передвигаться вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире "Эспрессо TV".

По словам Гуменюк, российские войска могут угрожать Херсону обстрелами. Однако ВСУ используют контрбатарейную борьбу, чтобы отодвинуть противника.

под огневой контроль логистические наземные пути противника, поэтому легкого подвоза резервов и боеприпасов для оккупантов не будет.

Тем временем, как сообщила Гуменюк, на правом берегу Днепра продолжаются стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях, а это более 4870 квадратных километров.

Напомним, вчера советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в оккупированных Олешках и Голой Пристани (Херсонская область) регулярно раздается стрельба из автоматического оружия, а также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня "Град".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВооруженные силы УкраиныокупантиВойна в Украине