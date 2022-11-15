В ВСУ заявили о передвижении российских войск на левом берегу Херсонской области

Украинские войска наносят удары по позициям оккупантов на левобережье Херсонской области. В связи с чем оккупанты вынуждены передвигаться вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире " Эспрессо TV ".

Тем временем, как сообщила Гуменюк, на правом берегу Днепра продолжаются стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях, а это более 4870 квадратных километров.

под огневой контроль логистические наземные пути противника, поэтому легкого подвоза резервов и боеприпасов для оккупантов не будет.

По словам Гуменюк, российские войска могут угрожать Херсону обстрелами. Однако ВСУ используют контрбатарейную борьбу, чтобы отодвинуть противника.

Напомним, вчера советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в оккупированных Олешках и Голой Пристани (Херсонская область) регулярно раздается стрельба из автоматического оружия, а также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня "Град".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.