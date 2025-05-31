У ЗСУ заявили про маніпуляції навколо інцидентів з ТЦК: що відомо

"У межах ініціативи Командування Сухопутних військ Збройних Сил України триває оновлення підходів до роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з чітко визначеною метою — забезпечити прозорість і відкритість їхньої діяльності для суспільства", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в ОК "Північ" відзвітували про те, що протягом травня в його зонах відповідальності було "зафіксовано поширення інформації про 68 інцидентів за участю військовослужбовців за участю ТЦК та СП". Однак зазначимо, що на опублікованій інфографіці 68 інцидентів (91%) - це лише непідтвердженні, але є і 7 (9%) підтверджених. Тобто, загалом виходить - 75 повідомлень.

Фото: статистика щодо інцидентів з ТЦК в зоні відповідальності ОК "Північ" (t.me/ok_pivnich1)

"Більшість із цих повідомлень мають маніпулятивний характер, що може свідчити про цілеспрямовані спроби окремих осіб дискредитувати законну діяльність ТЦК та СП і знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації загалом", - зазначили в ОК "Північ".

Також там додали, що контроль за діями ТЦК триває безперервно. Зокрема, вся інформація про можливі порушення ретельно перевіряється для своєчасного реагування та ухвалення відповідних управлінських і дисциплінарних рішень.