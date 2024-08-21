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У ЗСУ заявили про хороші результати щодо полонених у Курській області (фото)

Фото: українські воїни взяли в полон окупантів у Курській області (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники, які воюють у Курській області, сьогодні, 21 серпня, досягли хороших результатів у питанні поповнення обмінного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська України в Telegram.

Як зазначили у Сухопутних військах, українські воїни продовжують виконувати бойові завдання у Курській області.

 

Фото: російських військових взяли в полон у Курській області (t.me/landforcesofukraine)

"Є хороші результати щодо полонених, а значить, ще більше наших хлопців невдовзі повернуться додому", - додали військові.

Детально про те, скільки окупантів вдалося взяти в полон, у Сухопутних військах не розповіли. При цьому було опубліковано відповідне фото.

 

Що передувало

Нагадаємо, з початку операції у Курській області українські захисники взяли в полон велику кількість російських окупантів.

The Washington Post писало, що за 10 днів до однієї з українських в'язниць потрапило понад 300 російських військовополонених, які перебували в Курській області.

Також СБУ провела спецоперацію, в рамках якої за один день у полон було взято 102 російські солдати. Більш детально про це розповіли джерела РБК-Україна.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, поповнення обмінного фонду - одна з цілей операції у Курській області.

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