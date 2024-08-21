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В ВСУ заявили о хороших результатах по пленным в Курской области (фото)

Фото: украинские воины взяли в плен оккупантов в Курской области (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники, которые воюют в Курской области, сегодня, 21 августа, добились хороших результатов в вопросе пополнения обменного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Украины в Telegram.

Как отметили в Сухопутных войсках, украинские воины продолжают выполнять боевые задачи в Курской области. 

 

Фото: российских военных взяли в плен в Курской области (t.me/landforcesofukraine)

"Есть хорошие результаты по пленным, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой", - добавили военные. 

Детально о том, сколько оккупантов удалось взять в плен, в Сухопутных войсках не рассказали. При этом было опубликовано соответствующее фото. 

 

Что предшествовало

Напомним, с начала операции в Курской области украинские защитники взяли в плен большое количество российских оккупантов.

The Washington Post писало, что за 10 дней в одну из украинских тюрем попало более 300 российских военнопленных, которые находились в Курской области.

Также СБУ провела спецоперацию, в рамках которой за один день в плен было взято 102 российских солдата. Более детально об этом рассказали источники РБК-Украина.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, пополнение обменного фонда - одна из целей операции в Курской области.

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