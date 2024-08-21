В ВСУ заявили о хороших результатах по пленным в Курской области (фото)

Что предшествовало

Напомним, с начала операции в Курской области украинские защитники взяли в плен большое количество российских оккупантов.

The Washington Post писало, что за 10 дней в одну из украинских тюрем попало более 300 российских военнопленных, которые находились в Курской области.

Также СБУ провела спецоперацию, в рамках которой за один день в плен было взято 102 российских солдата. Более детально об этом рассказали источники РБК-Украина.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, пополнение обменного фонда - одна из целей операции в Курской области.

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