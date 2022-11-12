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ЗСУ завершують звільнення правого берега Херсонської області, - ISW

Фото: ЗСУ завершують звільнення правого берега Херсонської області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові у Херсонської області продовжують просуватися до Дніпра. Наші воїни переслідують ворога, який намагається втекти на інший берег річки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що наразі важко встановити, скільки окупантів наразі залишається на західному березі.

Фахівці також інформують, що г

Окупанти підірвали мости у Херсонській області / Maxar Technologies

ЗСУ продовжать консолідацію контролю над правим берегом Дніпра

В Інституті вивчення війни підкреслили, що найближчими днями ЗСУ продовжать консолідацію контролю над правим берегом Дніпра.

Водночас аналітики розповіли, що 11 листопада українські війська здобули значні територіальні здобутки по всій Херсонській області, а саме:

  • взяли під контроль Киселівку та Чорнобаївку, два критично важливих населених пункти вздовж траси М14 на північний захід від Херсона.
  • окрема у Тягинці - селище між Херсоном і Бериславом, безпосередньо на західному березі Дніпра.

Нагадаємо, площа звільненої від російських окупантів території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів.

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