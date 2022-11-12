ЗСУ завершують звільнення правого берега Херсонської області, - ISW

Українські військові у Херсонської області продовжують просуватися до Дніпра. Наші воїни переслідують ворога, який намагається втекти на інший берег річки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що наразі важко встановити, скільки окупантів наразі залишається на західному березі.
Фахівці також інформують, що г
Окупанти підірвали мости у Херсонській області / Maxar Technologies
В Інституті вивчення війни підкреслили, що найближчими днями ЗСУ продовжать консолідацію контролю над правим берегом Дніпра.
Водночас аналітики розповіли, що 11 листопада українські війська здобули значні територіальні здобутки по всій Херсонській області, а саме:
Нагадаємо, площа звільненої від російських окупантів території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів.
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