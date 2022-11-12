ВСУ завершают освобождение правого берега Херсонской области, - ISW

Украинские военные в Херсонской области продолжают продвигаться к Днепру. Наши воины преследуют врага, пытающегося бежать на другой берег реки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что сейчас сложно установить, сколько оккупантов остаются на западном берегу.
В то же время специалисты информируют, что
Напомним, площадь освобожденной от российских оккупантов территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч квадратных километров.
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