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ЗСУ завдали удару по VIP-шпиталю окупантів в окупованій Кадіївці

Фото: ЗСУ завдали удару по VIP-шпиталю окупантів в окупованій Кадіївці (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові завдали точкового удару по шпиталю окупантів, який вони обладнали в профілакторії машинобудівного заводу в окупованій Кадіївці (Стаханів) Луганської області. Він був секретним і там лікували винятково кадировців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Луганська область. Окупований Стаханов він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю", - йдеться в повідомленні.

Як додали військові, знедавна російські окупанти зробили з нього VIP-шпиталь, в якому лікувалися виключно кадирівці.

"Більше не будуть!" - додають військові.

Нагадаємо, українські військові мають просування вперед поблизу Кремінної та Сватового. Куди ворог постійно підкидає сили, але ЗСУ протидіють ворогові.

Зокрема, українські захисники в Луганській області зупинили чергову спробу наступу військ РФ у районі Кремінної, відбивши атаку окупантів.

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Луганськ