Фото: ЗСУ завдали удару по VIP-шпиталю окупантів в окупованій Кадіївці (GettyImages)

Українські військові завдали точкового удару по шпиталю окупантів, який вони обладнали в профілакторії машинобудівного заводу в окупованій Кадіївці (Стаханів) Луганської області. Він був секретним і там лікували винятково кадировців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Луганська область. Окупований Стаханов він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю", - йдеться в повідомленні. Як додали військові, знедавна російські окупанти зробили з нього VIP-шпиталь, в якому лікувалися виключно кадирівці. "Більше не будуть!" - додають військові.