Фото: ВСУ нанесли удар по VIP-госпиталю оккупантов в оккупированной Кадиевке (GettyImages)

Украинские военные нанесли точечный удар по госпиталю оккупантов, который они оборудовали в профилактории машиностроительного завода в оккупированной Кадиевке (Стаханов) Луганской области. Он был секретным и там лечили исключительно кадыровцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Луганская область. Оккупированный Стаханов он же Кадиевка. Вчера был нанесен удар по бывшему профилакторию машиностроительного завода высокоточным оружием", - говорится в сообщении. Как добавили военные, недавно российские оккупанты сделали из него VIP-госпиталь, в котором лечились исключительно кадыровцы.