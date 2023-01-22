ВСУ нанесли удар по VIP-госпиталю оккупантов в оккупированной Кадиевке
Украинские военные нанесли точечный удар по госпиталю оккупантов, который они оборудовали в профилактории машиностроительного завода в оккупированной Кадиевке (Стаханов) Луганской области. Он был секретным и там лечили исключительно кадыровцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Луганская область. Оккупированный Стаханов он же Кадиевка. Вчера был нанесен удар по бывшему профилакторию машиностроительного завода высокоточным оружием", - говорится в сообщении.
Как добавили военные, недавно российские оккупанты сделали из него VIP-госпиталь, в котором лечились исключительно кадыровцы.
Напомним, украинские военные имеют продвижение вперед вблизи Кременной и Сватового. Куда враг постоянно подбрасывает силы, но ВСУ противодействуют врагу.
В частности, украинские защитники в Луганской области пресекли очередную попытку наступления войск РФ в Кременной, отразив атаку оккупантов.
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