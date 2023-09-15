ua en ru
Пт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух

П'ятниця 15 вересня 2023 05:14
UA EN RU
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news.zp)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух сьогодні вночі, 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Неспокійний світанок у Мелітополі. Жителі повідомляють про звуки одиночного вибуху. З'ясовуємо деталі", - заявив мер міста.

На даний момент про причини та наслідки вибуху не повідомляється.

Ситуація у Запорізькій області

Російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Наразі росіяни щодня обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках – Мелітопольському та Бердянському.

У тимчасово окупованих населених пунктах області періодично чути гучні вибухи. Так, 12 вересня в районі Мелітополя пролунав вибух. Повідомляється, що мешканці міста повідомили про звук вибуху за містом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Вибух Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ провели штурми на кількох напрямках і просунулися: карти боїв ISW
ЗСУ провели штурми на кількох напрямках і просунулися: карти боїв ISW
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ