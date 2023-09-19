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"ППО окупантів не встигає працювати". У Мелітополі пролунало понад 5 вибухів, - мер

Мелітополь, Запорізька область, Вівторок 19 вересня 2023 10:57
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"ППО окупантів не встигає працювати". У Мелітополі пролунало понад 5 вибухів, - мер Фото: в окупованому Мелітополі пролунало понад 5 вибухів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області зранку 19 березня пролунало щонайменше п'ять вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"В поки що окупованому Мелітополі "певео" рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад п'ять вибухів", - написав Федоров.

За його словами, найгучніше було в районі "Автокольорлиту".

"Чекаємо на подробиці від наших військових", - додав мер міста.

Ситуація в Мелітополі

Російські війська окупували Мелітополь у перші місяці повномасштабного вторгнення. Однак останнім часом в місті часто чують "прильоти" по базах російських військ.

Також нагадаємо, що українські військові ведуть наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

Зокрема, нещодавно українські війська звільнили населений пункт Роботине та продовжують наступ у бік Токмака, який знаходиться на шляху до Мелітополя.

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Мелітополь вибухи Запорожская область Війна Росії проти України
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