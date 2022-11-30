ЗСУ завдали удару по позиціям росіян під Мелітополем, - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району. Після першої години ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ", - сказав він.

Федоров зазначив, що вибухи було чутно аж в Мелітополі, що за 30 км від Мирного. Інформація про ворожі втрати уточнюється.